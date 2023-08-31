"علامكم يا أخي".. مداهمة السلطات السعودية لمتهمين بترويج المخدرات تثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو لمداهمة نفذتها قوات الأمن وضبط مشتبه بهم بترويج المخدرات في العاصمة، الرياض، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعيمع جملة "علامكم يا أخي" التي قالها أحد المتهمين لحظة إلقاء القبض عليه، حيث أن مقطع الفيديو الأساسي الذي نشرته وزارة الداخلية السعودية على صفحتها بمنصة "سناب شات"، أشار إلى اعتقال 3 أشخاص من المقيمين السوريين في المداهمة الأمنية.

وأفادت الداخلية السعودية أنها ضبطت نحو نصف مليون حبة من مادة الإمفيتامين المخدرة.

وعلق نشطاء في منصة "إكس" على مقطع الفيديو، بإبراز جملة "علامكم يا أخي"، حيث كتب أحدهم: "علامكم ياخي؟! سلم نفسك معك البحث الجنائي.. مشاهد حية لعمليات أمنية تم القبض خلالها على ثلاثة سوريين حاولوا ترويج آلاف من الحبوب المخدرة".

وأضاف آخر: "آخر واحد مسكوه مسوي خوي (علامكم ياخي! وش في؟!).. أبله المخدرات جمبه واضحة".

🎥 علامكم ياخي؟!

🚨 سلّم نفسك معك البحث الجنائي 💪🏻

مشاهد حيّة لعمليات أمنية #تم_القبض خلالها على ثلاثة سوريين حاولوا ترويج آلاف من الحبوب المخدرة: pic.twitter.com/4DCTDbgaUZ — عبدالله البرقاوي (@albargawy) August 29, 2023

اخر واحد مسكوه مسوي خوي (علامكم ياخي! وش في؟!)



ابله المخدات جمبه واضحة😂 — عثمان الكندي (@othm3000) August 30, 2023

المصدر: RT