السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام أحد الجناة بتهمة تهريب الهيروين في مكة وتكشف عن جنسيته

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بأحد الجناة بتهمة تهريب الهيروين في مكة، كاشفة عن جنسيته.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها: "بفضل من الله تعالى تم القبض على منير قل لال سيد - باكستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيرا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضافت الداخلية: "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق الجاني منير قل لال سيد، يوم الأربعاء الموافق 7 صفر 1445هجري، في منطقة مكة المكرمة".

وتابع البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"