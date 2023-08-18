تفاعل كبير مع قرار السعودية إعدام مواطن أمريكي

أعدمت السلطات السعودية مواطنا أمريكيا متهما بقتل والده الذي يحمل الجنسية المصرية، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد

وقال نشطاء على منصة "X"، "تويتر" سابقا، إن القرار عادل وفي محله، مشيرين إلى أن القانون يجب أن يطبق على الجميع في المملكة حتى لو لم يكن الجاني مواطنا سعوديا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها: "أقدم بيشوي شريف ناجي نصيف، أمريكي الجنسية، على قتل والده مصري الجنسية، وذلك بضربه له بقبضة يده على وجهه عدة مرات ضربا عنيفا وخنقه بيديه حتى فارق الحياة، وتعذيبه له، والتمثيل به بعد قتله، والشروع في قتل شخص آخر، وتعاطي الحشيش المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي".

القانون فوق الجميع ..



تنفيذ حكم الإعدام بحق أمريكي قتل والده في #السعودية .. https://t.co/3OwkehIjiH — عبدالرحمن نايف (@Abalotaibi_9) August 17, 2023

وأضافت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به عمل محرم وجرم عظيم سيما أنه أقدم على قتل والده بهذه الشناعة والفظاعة، وفعله دليل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه مما يقتضي تغليظ العقوبة في حقه ليحصل على الجزاء الرادع الذي يقي من شره؛ فقد تم الحكم بقتله تعزيرا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

هذا ابسط حقوقك الضحية الذي قُتل على يد هذا المجرم الذي قَتل والده لقد كانت جريمة قاسية جدا . — سلمان (@SG__SAUDI) August 17, 2023

وتابع البيان: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني / بيشوي شريف ناجي نصيف - أمريكي الجنسية - يوم الأربعاء بتاريخ 29 / 1 / 1445هـ الموافق 16 / 8 / 2023م بمنطقة الرياض.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".

#تمرة💢|| عاجل🚨: السعودية🇸🇦تعلن تطبيق شرع الله بإعدام مجرم امريكي🇺🇸قام بضرب وخنق والده حتى الموت والتمثيل بجثته داخل السعودية



-📌: تبينت التحقيقات ان المجرم الامريكي يتعاطى المخدرات ايضا

-📌: الخارجية الامريكية تقول انها تراقب الوضع وليس لديها تعليق pic.twitter.com/t6MQ8KJxUb — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) August 17, 2023

خبر تنفيذ حكم الإعدام بأمريكي قتل والده، يعبّر عن قرار سيادي متعلّق بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لا يوجد ما عُرف من قبل في تاريخ السلطنة التركية بالامتيازات الأجنبية، لا امتياز لأحد فوق القانون في السعودية.



أعلم أنَّ العديد من اليساريين الأمريكيين يعترضون على طريقة… https://t.co/Ae5dXJR9Lh — د. عبدالله الجديع (@abdulaah_d) August 17, 2023

المصدر: واس