السلطات السعودية تزف خبرا سارا للمطلقات

زفت السلطات السعودية خبرا سارا للمطلقات اللاتي لديهن ابن فأكثر عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

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وردا على سؤال إحدى المواطنات حول العمر المسموح به للتسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقة التي لديها طفل، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إنه يتم احتسابها "كأسرة مستقلة".

وأضاف الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة "X"، أنه لا يشترط استقلال المطلقة في المسكن، للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، مشيرة إلى أنه يمكن التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية، وهي منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

وفي وقت سابق، أشعل تقرير للهيئة العامة للإحصاء في السعودية نقاشا حادا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أشار إلى ارتفاع كبير في نسب الطلاق بالمملكة. حيث ذكر أن معدلات الطلاق وصلت إلى حالة كل 10 دقائق.

وكشف الهيئة في تقرير آخر أن خسائر الطلاق في السعودية تقدر بنحو 3 مليارات ريال بالنظر إلى أن الحد الأدنى لتكاليف الزواج تقدر بنحو 50 ألف ريال.

وعليكم السلام ، أهلاً بك,



يتم احتساب المطلقة التي لديها ابن فأكثر "كأسرة مستقلة" عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور , ولا يشترط استقلالها في المسكن



يمكنك التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الإجتماعية)https://t.co/QNwBc7qkCN



سُعدنا بتواصلك. — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) August 28, 2023

وبلغت حالات الطلاق في السعودية 57 ألف حالة خلال عام 2020، مرتفعة عن عام 2019 بنسبة 13 بالمئة، ورغم جائحة كورونا، ارتفع معدل الزواج بنسبة 9 بالمئة، ووصلت عقود الزواج إلى 150 ألف عقد.

كا ارتفعت حالات الطلاق خلال السنوات العشرة الأخيرة، وتحديدا منذ 2011، من 9233 حالة فقط في 2010 إلى 34 ألفا في 2011، ثم استمرت بالارتفاع خلال السنوات اللاحقة حتى 57 ألفا خلال 2020.

المصدر: RT