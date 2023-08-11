السعودية: ارتفاع مشاركة النساء في سوق العمل.. والسياحة في الصدارة

أفاد تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بأن معدل مشاركة النساء في سوق العمل في البلاد، بلغ 36% بنهاية عام 2022، مرتفعا من 35.6% خلال العام 2021.

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وشهد قطاع السياحة إقبالا من النساء السعوديات انطلاقا من أهمية القطاع في المملكة ودوره في التنمية الاقتصادية، بحسب ما ذكر موقع "سبق" السعودي.

وقد بلغ إجمالي العاملات في المنشآت السياحية لعام 2020 بمختلف الأنشطة الاقتصادية 66.8 ألف امرأة.

وأوضح التقرير أن نسبة العاملات السعوديات من السكان ارتفعت لتصل إلى 30.4%، مقابل 27.6% بنهاية عام 2021. وانخفض معدل البطالة بين النساء بشكل ملحوظ في الربع الرابع من العام الماضي ليصل إلى 15.4 في المئة، مقارنة بالأعوام السابقة: 2021، 2020، 2019.

وأطلقت المملكة عدة مبادرات لتمكين المرأة السعودية، منها مشروع تمكين القياديات النسائية في مواقع اتخاذ القرار، ومشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، ومشروع استراتيجية العمل عن بعد في الخدمة المدنية، ومشروع دور ضيافة الأطفال في مقرات العمل، والمنصة الوطنية للقيادات النسائية السعودية "قياديات".

ووفقا لتقرير هيئة الإحصاء: بلغ إجمالي عدد العاملات من النساء في الربع الرابع من العام الماضي، 1.471 مليون امرأة، وهو الأعلى مقارنة بالربع الرابع من العام الأسبق، والبالغ 1.225 مليون امرأة، ويتوزع هذا الرقم بواقع 861.2 ألف امرأة في القطاع الخاص، و609.4 ألف في القطاع الحكومي.

المصدر: سبق