السعوديات.. غالبيتهن يمتلكن جوالات لكن ما نسبة استخدامهن للإنترنت والكومبيوتر؟

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية حول مؤشرات استخدام النساء السعوديات تقنية المعلومات والاتصالات، ونسبة اللواتي يملكن جوالا، ويستخدمن الحواسيب والإنترنت.

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ووفق التقرير، بلغت نسبة امتلاك النساء السعودية (15 سنة وأكثر) خلال عام 2021 للهواتف النقالة 96.23%، ونسبة استخدامهن لها 96.97%، وكانت هذه النسب أعلـى مـن نسبة استخدامهن الحاسـوب (46.60%)، أما نسبة استخدام النساء السعوديات للإنترنت فقد بلغت "90.39%".

وكشف تقرير سابق للهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع نسبة استخدام الأفراد (15 سنة فأكثر) من الجنسين (سعوديين وغير سعوديين) للإنترنت في المملكة إلى 94.3% في عام 2022، ما قدره 1.4 نقطة مئوية زيادة عن عام 2021، حيث بلغت نسبة استخدام الإنترنت للذكور 95%، والإناث 93.3%، وشكلت نسبة السعوديين 93.6% وغير السعوديين 95.2%.

وبلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت 96.5%، وتلك التي لديها جهاز حاسوب 57.4%.

المصدر: سبق