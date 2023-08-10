 
مباشر

السعوديات.. غالبيتهن يمتلكن جوالات لكن ما نسبة استخدامهن للإنترنت والكومبيوتر؟

مجتمع

السعوديات.. غالبيتهن يمتلكن جوالات لكن ما نسبة استخدامهن للإنترنت والكومبيوتر؟
سبق
سعوديات يستخدمن الهاتف الجوال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vu42

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية حول مؤشرات استخدام النساء السعوديات تقنية المعلومات والاتصالات، ونسبة اللواتي يملكن جوالا، ويستخدمن الحواسيب والإنترنت.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. مجندات سعوديات يؤدين مهامهن ضمن فرق القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي
بالفيديو.. مجندات سعوديات يؤدين مهامهن ضمن فرق القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

ووفق التقرير، بلغت نسبة امتلاك النساء السعودية (15 سنة وأكثر) خلال عام 2021 للهواتف النقالة 96.23%، ونسبة استخدامهن لها 96.97%، وكانت هذه النسب أعلـى مـن نسبة استخدامهن الحاسـوب (46.60%)، أما نسبة استخدام النساء السعوديات للإنترنت فقد بلغت "90.39%".

وكشف تقرير سابق للهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع نسبة استخدام الأفراد (15 سنة فأكثر) من الجنسين (سعوديين وغير سعوديين) للإنترنت في المملكة إلى 94.3% في عام 2022، ما قدره 1.4 نقطة مئوية زيادة عن عام 2021، حيث بلغت نسبة استخدام الإنترنت للذكور 95%، والإناث 93.3%، وشكلت نسبة السعوديين 93.6% وغير السعوديين 95.2%.

وبلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت 96.5%، وتلك التي لديها جهاز حاسوب 57.4%.

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا