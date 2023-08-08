بالفيديو.. مجندات سعوديات يؤدين مهامهن ضمن فرق القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمن العام السعودي، يوثق جانبا من العمليات الميدانية للعسكريات السعوديات في الأمن الدبلوماسي، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهرت فيه مجموعة من المجندات وهن يؤدين عملهن بالتواصل مع قاداتهن عبر اللاسلكي لحماية من بداخل السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية، فضلا عن توجيه الأشخاص البارزين ومرافقيهم وحمايتهم.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يحفظكم"، وأضاف آخر: "هيبه الله يسعدهم"، كما كتب أحدهم: "الله يوفقهم بناتنا يشرفون الوطن بكل مكان".

المصدر: RT