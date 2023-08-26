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"ما هي خير أمة أخرجت للناس".. ساويرس يثير الجدل مجددا

مجتمع

ساويرس
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أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليق كتبه في رد على سؤال "ما هي خير أمة أخرجت للناس".

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نجيب ساويرس يثير تفاعلا كبيرا بحديثه عن محمد أبو تريكة وحمزة نمرة

وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "X"، رد ساويرس على سؤال أحد النشطاء حول خير أمة أخرجت للناس، قائلا إنها: "اليابان".

وانقسمت التعليقات بين مؤيد ومعارض لإجابته، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن العرب هم خير أمة، فيما ذكر البعض بتاريخ اليابان قبل وبعد الحرب العالمية الثانية.

واستشهد مستخدمون بالآية "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله".

المصدر: RT

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