"ما هي خير أمة أخرجت للناس".. ساويرس يثير الجدل مجددا

أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليق كتبه في رد على سؤال "ما هي خير أمة أخرجت للناس".

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وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "X"، رد ساويرس على سؤال أحد النشطاء حول خير أمة أخرجت للناس، قائلا إنها: "اليابان".

وانقسمت التعليقات بين مؤيد ومعارض لإجابته، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن العرب هم خير أمة، فيما ذكر البعض بتاريخ اليابان قبل وبعد الحرب العالمية الثانية.

واستشهد مستخدمون بالآية "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله".

كنتم خير امه اخرجت للناس

راجع تاريخ العرب عموما ستجد فيهم

ابن سينا

المنفلوطي

عباس ابن فرناس

د. شادية رفاعي حبال

د سميرة موسى

د احمد زويل

لا عندنا ما نفتخر به — solimanaliofficial (@solimanmali) August 26, 2023

غلط ! — MOHAMED ABDELRAOUF (@mraouf7777) August 25, 2023

راجع تاريخ اليابان في حربها مع الصين وغيرها من الدول القريبه منها — محمد السنوسي (@MohamedAlsano) August 25, 2023

فعلا اليابان بعد قنبلة نووية* — A.Adnan (@Aldulaimi216) August 26, 2023

المصدر: RT