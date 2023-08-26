"ما هي خير أمة أخرجت للناس".. ساويرس يثير الجدل مجددا
أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليق كتبه في رد على سؤال "ما هي خير أمة أخرجت للناس".
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "X"، رد ساويرس على سؤال أحد النشطاء حول خير أمة أخرجت للناس، قائلا إنها: "اليابان".
وانقسمت التعليقات بين مؤيد ومعارض لإجابته، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن العرب هم خير أمة، فيما ذكر البعض بتاريخ اليابان قبل وبعد الحرب العالمية الثانية.
واستشهد مستخدمون بالآية "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله".
اليابان https://t.co/iWpQTrBq6O— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 25, 2023
كنتم خير امه اخرجت للناس— solimanaliofficial (@solimanmali) August 26, 2023
راجع تاريخ العرب عموما ستجد فيهم
ابن سينا
المنفلوطي
عباس ابن فرناس
د. شادية رفاعي حبال
د سميرة موسى
د احمد زويل
لا عندنا ما نفتخر به
غلط !— MOHAMED ABDELRAOUF (@mraouf7777) August 25, 2023
أتفق— 𝓨𝓪𝓼𝓶𝓲𝓷𝕆̲𝕗̲𝕗̲𝕚̲𝕫̲𝕚̲𝕖̲𝕝̲𝕝̲ ✰ (@ELyasmyne) August 25, 2023
راجع تاريخ اليابان في حربها مع الصين وغيرها من الدول القريبه منها— محمد السنوسي (@MohamedAlsano) August 25, 2023
فعلا اليابان بعد قنبلة نووية*— A.Adnan (@Aldulaimi216) August 26, 2023
المصدر: RT