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نجيب ساويرس يثير تفاعلا كبيرا بحديثه عن محمد أبو تريكة وحمزة نمرة

مجتمع

نجيب ساويرس يثير تفاعلا كبيرا بحديثه عن محمد أبو تريكة وحمزة نمرة
AFP
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كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن رأيه في لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، والمطرب حمزة نمرة، ما أثار تفاعلا كبيرا.

ورد ساويرس على تغريدة لأحد النشطاء في منصة "إكس"، جاء فيها: "حمزة نمرة إخواني بس نضيف شوية... تغور أغانيه بكآبته وتسويده للعيشة، واللي عايشينها هو وأبو تريكة، القوة الناعمة للإخوان ومفضوحين جدا".

وعلق ساويرس عبر حسابه في منصة "إكس" على هذه التغريدة قائلا: "إخوان هما أحرار.. وإحنا أحرار ضد الإخوان، لكن يظل أبو تريكة لاعب تاريخي ويظل حمزة فنان أصيل".

وتفاعل رواد منصة "إكس" مع تغريدة ساويرس، حيث قال أحدهم معلقا: "كلام سليم !!! على أي حال أنا باحب أبوتريكه، في كل مجالات الحياة فيه الكويس والوحش فيه المحب والحاقد، فيه الشريف والفاسد، فيه الوطني والخائن، فيه الخير والشرير، وهكذا !!!! نتمني أن يتقرب الجميع إلى الخالق، وخاصه في هذا الزمن العجيب!!!!"

وأضاف آخر: "الحرية يجب أن تكون في نطاق العدل".

في حين علق أحد الحسابات قائلا: "لقد خانك التعبير".

المصدر: RT

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