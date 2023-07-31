"لو مرة مقدرتش".. رجل أعمال مصري يتحدث عن معاناته من جحود البعض ونكرانهم الجميل

تحدث رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن معاناته من جحود البعض، معبرا عن اندهاشه من البعض الذين ظل يساعدهم طوال الحياة.

وقال نجيب ساويرس إن حالة الجحود أو ما وصفه بحالة "نكران الجميل" حدثت له أكثر من مرة.

وأفاد بأنه عندما لا تقدر على مساعدة أحدهم الذي كان يقدم له يد العون طوال حياته، يتحول ويرد على الجميل بـ"الشتم والنكران".

ونشر رجل الأعمال المصري تغريدة على "تويتر" قال فيها: "غريب أن في الحياة تقعد تساعد حد طول حياتك ولو مرة مقدرتش.. أو تعبت.. تسمع شتائم ونكران للجميل مالوش مثيل.. حصلتلي أكتر من مرة".

غريب ان في الحياة تقعد تساعد حد طول حياتك و لو مره مقدرتش ..او تعبت … تسمع شتائم و نكران للجميل ما لوش مثيل … حصلتلي اكتر من مره — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 29, 2023

المصدر: RT + "تويتر"