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"لو مرة مقدرتش".. رجل أعمال مصري يتحدث عن معاناته من جحود البعض ونكرانهم الجميل

أخبار العالم العربي

Globallookpress
مصر
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تحدث رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن معاناته من جحود البعض، معبرا عن اندهاشه من البعض الذين ظل يساعدهم طوال الحياة.

وقال نجيب ساويرس إن حالة الجحود أو ما وصفه بحالة "نكران الجميل" حدثت له أكثر من مرة.

وأفاد بأنه عندما لا تقدر على مساعدة أحدهم الذي كان يقدم له يد العون طوال حياته، يتحول ويرد على الجميل بـ"الشتم والنكران".

ونشر رجل الأعمال المصري تغريدة على "تويتر" قال فيها: "غريب أن في الحياة تقعد تساعد حد طول حياتك ولو مرة مقدرتش.. أو تعبت.. تسمع شتائم ونكران للجميل مالوش مثيل.. حصلتلي أكتر من مرة".

المصدر: RT + "تويتر"

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