تقرير رسمي حول سيدة ارتكبت جريمة بشعة بحق طفلها: غير مسؤولة

كشف أحد ممثلي فريق الدفاع عن سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها وأكل أجزاء من جثته بعد تقطيعها وطهيها، ما جاء في تقرير اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسي.

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وقال ممثل الدفاع عن سيدة فاقوس قاتلة طفلها بالشرقية، إنه قد تحصل على تقرير اللجنة الخماسية، والتقرير أفاد بأن المتهمة غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المتهمة بارتكابه.

ووفقا لأحد أفراد هيئة الدفاع عن سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته وأكل بعض أجزاء من الجثة بعد طهيها، فإن تقرير اللجنة الخماسية أفاد بأن المتهمة تعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطرابات عقلية، وأنها قد ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية، وأنها فاقدة للإدراك والإرادة، وعليه فهي تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور، على حد تعبيره.

وتواجه المتهمة هناء محمد حسن المعروفة إعلاميًا بـ سيدة فاقوس، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لابنها الطفل المجني عليه سعد محمد سعد ذو الخمس سنوات، وأكل أجزاء من جثته بعد تقطيعها وطهيها داخل منزلها في قرية أبو شلبي التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس.

وقررت محكمة جنايات الزقازيق، تأجيل ثامن جلسات محاكمة سيدة فاقوس، المتهمة بقتل نجلها الطفل وطهي أجزاء منه وأكلها، إلى جلسة 16 سبتمبر الجاري.

من جانبه قال الأستاذ حسن، محامي المجني عليها: نتمسك بشكل كبير بتقرير اللجنة الخماسية كونه مبني على أسس صحيحة على عكس تقرير مستشفى العباسية، فهو يكون عبارة عن نماذج جاهزة لم يتم فحصها بشكل كبير.

جدير بالذكر أن تقرير مستشفى العباسية قضى بسلامة قوى المتهمة العقلية، في حين قضى تقرير اللجنة الخماسية أن المتهمة كانت تعاني وقت ارتكاب الواقعة من أعراض اضطراب ذهاني أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور، مع وجود قصور في القدرات العقلية.

كما ذكر تقرير اللجنة الخماسية أن المتهمة ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية، وهي فاقدة للإدراك والإرادة، وعليه فهي تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.

المصدر: القاهرة 24