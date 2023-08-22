مصر.. مفاجآت جديدة في قضية آكلة طفلها بعد طبخه

قال محامي سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة ابنها في الشرقية، إن تقرير اللجنة الخماسية المتوقع صدوره من المحتمل بنسبة كبيرة أن يكون في صالح موكلته ويؤكد عدم سلامة قواها العقلية.

إقرأ المزيد

وقال المحامي: "بإذن الله التقرير هيكون في صالح المتهمة مش معقول تنفذ الجريمة وهي بعقلها، اللجنة مختصة وأكبر من لجنة العباسية فهم أساتذة جامعيين، جاهزين للدفاع إذا طلبت المحكمة غدا وكلنا ثقة في البراءة".

وأضاف أن المدعي بالحق المدني ليس من حقه الاعتراض على اللجنة الخماسية، مبينا أن المتهمة غير واعية وغير مدركة، وأنه مشفق عليها، قائلا: الست دي هتعمل في نفسها حاجة بعد كده لما ترجع لعقلها وتفتكر اللي حصل.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق، قد قررت اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها وأكل أجزاء من جثته بعد طهيها إلى جلسة غد الأربعاء.

وجاء التأجيل بسبب رغبة المحكمة في الاطلاع على تقرير اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسي.

المصدر: القاهرة 24