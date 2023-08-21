مصر.. اعترافات صادمة لمواطن قتل زوجته وابنه وأطلق النار على باقي أفراد أسرته

أدلى متهم بقتل زوجته وابنه وإصابة باقي أفراد أسرته بمنطقة الوراق المصرية اعترافات صادمة، كشف فيها أنه أقدم على جريمته بسبب مصروفات المنزل.

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وقال المتهم إن زوجته تطلب الكثير من الأشياء، وهو يعمل باليوم أي يأخذ أجرته عن اليوم الذي يعمله فقط، وقام بقتلهم في لحظة غضب.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة أن عاملًا في الحدادة فتح النار على زوجته وأبنائه الأربعة مساء أمس الأحد، في منزل الزوجية بمنطقة الوراق، أسفر عن مقتل الابن الأكبر 22 سنة والزوجة وإصابة وأبنائهما الثلاثة، تم نقلهم إلى المستشفي في حالة حرجة.

وقالت التحريات إن مشادة كلامية نشبت بين المتهم وزوجته بسبب "مصاريف البيت" وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي، تدخل على إثرها الابن الأكبر، فأطلق الزوج النيران عليهما فماتت الزوجة والابن الأكبر، وأصاب باقي أبنائه الأربعة، وفر هاربا.

يذكر أن محافظة الجيزة شهدت الأسبوع الماضي في منطقة الهرم أيضا جريمة مماثلة، بعد أن قام زوج بذبح زوجته وبناته بالسكين، مما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 4 آخرين، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد القبض عليه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية