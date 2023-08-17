مصر.. حكم نهائي ضد متحرش بالجامعة الأمريكية هزت قضيته الرأي العام

قضت محكمة النقض في مصر بتأييد حكم حبس أحمد بسام زكي، المتهم بالتحرش بعدد من الفتيات الجامعيات وقضت بتأييد سجنه 8 سنوات.

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وأشار حكم محكمة النقض إلى أن "الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحق أحمد بسام زكى أغفل توقيع عقوبة الغرامة الوجوبية عليه في أدانته بجريمة تعاطي المخدرات وهو ما لم تستطع تعديله – محكمة النقض – وذلك تطبيقا لقاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه، ونظرا لأن النيابة العامة لم تطعن على الحكم".

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه.

وأقامت النيابة العامة "الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات النيابة العامة، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصية وصور ملتقطة للمحادثات التي أجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر".

المصدر: مصراوي