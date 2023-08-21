فرض نظام البصمة على الطلاب في بعض مدارس السعودية (فيديو)

فعّلت بعض المدارس السعودية نظام البصمة لتسجيل حضور الطلاب لديها، مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" تفعيل نظام البصمة لحضور الطلاب في مدارس الأفلاج، أمس الأحد، مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وستطبق وزارة التعليم السعودية برنامج الحضور الإلكتروني لضبط حضور وانصراف منتسبيها عن طريق الأجهزة الذكية.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، عاد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1360000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، في جميع مناطق ومحافظات المملكة، إلى مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

تفعيل نظام البصمة لحضور الطلاب في مدارس الأفلاج



عبر مراسل #الإخبارية خالد الربعي #العودة_للدراسة#العالم_ينتظركpic.twitter.com/P061RckXtS — الإخبارية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) August 20, 2023

وسبقهم في العودة أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة، يوم الأحد 13 أغسطس الجاري، لاستئناف العام الدراسي الجديد، بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام منذ 22 يونيو الماضي.

نموذج من إحدى مدارس التعليم العام لعودة طلابنا إلى فصولهم الدراسية.. بطموح وشغف.#العودة_للدراسة#العالم_ينتظركpic.twitter.com/p3IsxjGUOt — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) August 20, 2023

المصدر: الإخبارية