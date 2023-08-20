الأمير محمد بن سلمان يطلق استراتيجية جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية الجديدة.. فما أهدافها؟

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) اليوم الأحد، الاستراتيجية الجديدة للجامعة، وفق وكالة أنباء السعودية "واس".

وفي هذه المناسبة، قال الأمير محمد بن سلمان: "منذ تأسيس "كاوست"، وهي تتميز في أبحاثها وابتكاراتها ومواهبها، وأصبحت إحدى الجامعات البحثية الرائدة في العالم، وتمثل الاستراتيجية الجديدة عهدا جديدا للجامعة، لترسيخ مكانتها العلمية والأكاديمية التي وصلت إليها، لتكون منارةً للمعرفة، ومصدرا للإلهام والابتكار، تماشيا مع طموحات رؤية المملكة 2030 من أجل مستقبل أفضل للمملكة والعالم".

وأوضحت "واس" أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث لابتكارات ذات مردود اقتصادي من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وهي صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصاديات المستقبل، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية والمحلية المثمرة، والشراكة مع القطاع الخاص مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وأشارت "واس" إلى أن الاستراتيجية الجديدة تركز على زيادة فرص تحويل الأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي، حيث يشمل ذلك ثلاث مبادرات رئيسة، وهي إطلاق معهد التحول الوطني للبحوث التطبيقية (NTI)، وإعادة تنظيم معاهد الأبحاث في الجامعة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتأسيس صندوق الابتكار التقني العميق (DTIF) بميزانية تقدر بـ750 مليون ريال، إذ يهدف الصندوق إلى الاستثمار المبكر في الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التقنية الفائقة، بما يعزز التنوع الاقتصادي ويسهم في توليد الوظائف التقنية النوعية.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن هذه الاستراتيجية تحمل هدفا يتمثل بتوفير فرص نوعية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتمكينهم من تطبيق العلوم والبحوث، لإحداث أثر عالمي مستدام من خلال تعزيز الشراكات الدولية والمحلية، حيث أنه من أهم المبادرات الناتجة عن هذه الشراكات، "مبادرة كاوست لإحياء الشعاب المرجانية بالشراكة" مع "نيوم"، للعمل على زراعة وإعادة إحياء مئات الآلاف من الشعاب المرجانية على مساحة 100 هكتار، في جزيرة شوشة بالبحر الأحمر، إضافة إلى استمرار التعاون مع كبرى الشركات في المملكة والعالم مثل "أرامكو"، و"سابك"، و"أكوا باور"، و"آي بي إم"، و"داو"، و"بوينغ".

ولفتت الوكالة إلى أن من أبرز مبادرات الاستراتيجية تعزيز الشراكات الدولية، وتنمية أطر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة ورواد التقنية في العالم، مثل إبرام اتفاقيات تعاون استراتيجية مع الشركات الرائدة في مدينة شينزين الصينية، للعمل على أبحاث تطبيقية في مجالات متقدمة مثل الفضاء والروبوتات والإلكترونيات الدقيقة.

هذا وستسهم "كاوست"، من خلال هذه المبادرات والشراكات، في تطوير منظومة التعليم العالي وقادة البحث العلمي في المملكة، وتسويق البحوث وتبادل الابتكار العالمي، وتحفيز نمو الشركات الناشئة القائمة على التقنية المتقدمة، بما يعزز تنافسية اقتصاد المملكة وريادتها عالميًا في الابتكار، حسب "واس".

جدير بالذكر أن الاستراتيجية تستند على إرث "كاوست" ومكانتها الأكاديمية العالمية، حيث احتلت الجامعة المرتبة الأولى عالمياً من حيث "الاقتباسات لكل عضو هيئة التدريس"، وفقاً لتصنيف (QS) لعام 2021، فيما يُضمن الإنتاج البحثي للجامعة في أهم 25% من المجلات العلمية الأعلى تصنيفا على مستوى العالم، وبحصة أكبر من مثيلاتها من الجامعات العريقة، ويوجد خريجو "كاوست" اليوم في مجموعة من كبرى الشركات العالمية والمؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث، كرؤساء تنفيذيين وباحثين، مثل وكالة "ناسا"، ومعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، ونيوم، وجهات أخرى.

المصدر: "واس"