زفة عرس تتحول إلى مأتم في لبنان.. (فيديوهات)

شهدت مدينة طرابلس اللبنانية واقعة مأساوية، حيث تحولت زفة عروس في حفل زفافها إلى مأتم، عقب مقتل شقيقها برصاصة في صدره إثر خلاف عائلي.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن "خلافا عائليا وقع أثناء زفة عرس عند مستديرة دوار ناجي في أبي سمراء في طرابلس، وتطور إلى إطلاق نار نتج عنه إصابة المدعو مؤمن بيروتي برصاصة في صدره".

ونقلت إحدى السيارات المدنية الجريح إلى مستشفى دار الشفاء لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وحسب معلومات "النهار"، فإن القتيل هو شقيق العروس والرصاصة أصابته مباشرة في قلبه، فيما تبين أن شقيق العريس هو من أطلق النار على بيروتي وأرداه قتيلا وفر هاربا.

هذا وقبصت مخابرات الجيش على ثلاثة من المشتبه فيهم بالتورط في الجريمة.

فرح يتحوّل إلى عزاء.

سجل خلاف عائلي اثناء زفة عرس عند مستديرة دوار ناجي في ابي سمراء #طرابلس تطور الى اطلاق نار نتج عنه سقوط قتيل يدعى "م.ب" وهو شقيق العروس#لبنانpic.twitter.com/EPsZSll3eD — jacqueline boulos📟🎙🎧. (@jacqueline8365) August 19, 2023

سجل خلاف عائلي اثناء زفة عرس عند مستديرة دوار ناجي في ابي سمراء #طرابلس



تطور الى اطلاق نار نتج عنه سقوط قتيل يدعى "م.ب" وهو شقيق العروس



جرى نقله بسيارة مدنية الى مستشفى دار الشفاء ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه نتيجة اصابته بطلق ناي قي قلبه pic.twitter.com/HKblWDsAQD — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) August 19, 2023

المصدر: "النهار" + RT