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لبنان.. انفجار في مطعم شهير في فاريا (صور + فيديو)

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لبنان.. انفجار في مطعم شهير في فاريا (صور + فيديو)
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صورة جوية للمطعم قبل احتراقه
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن انفجارا وقع فجر اليوم الأربعاء، في أحد أشهر المطاعم في منطقة فاريا، وهي قرية في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان.

وحسب المعلومات فإن الانفجار وقع في مطعم Rikky’s، وسط ترجيحات بأن يكون الانفجار الذي أدى إلى اشتعال حريق كبير ناجما عن احتكاك كهربائي أو تسرب غاز.

المصدر: "ليبانون ديبايت"

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