لبنان.. انفجار في مطعم شهير في فاريا (صور + فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن انفجارا وقع فجر اليوم الأربعاء، في أحد أشهر المطاعم في منطقة فاريا، وهي قرية في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان.

وحسب المعلومات فإن الانفجار وقع في مطعم Rikky’s، وسط ترجيحات بأن يكون الانفجار الذي أدى إلى اشتعال حريق كبير ناجما عن احتكاك كهربائي أو تسرب غاز.

إنفجار في مطعم الـRikky’s في فاريّا عند الساعة الـ5:10 فجراً واشتعال النيران في المكان والترجيح الاولي أنه ناجم عن احتكاك كهربائي أو تسرّب غاز#rikkys#لبنان#فاريا#farayapic.twitter.com/UporUUIFf2 — LebyNews (@lebynews) August 16, 2023

أدّى الحريق الذي اندلع فجر اليوم في مطعم Rikky’s في فاريا، إلى أضرار جسيمة في المكان. pic.twitter.com/kRToVw7VaU — هنا لبنان (@thisislebnews) August 16, 2023

إنفجار في مطعم الـRikky’s في فاريّا عند الساعة الـ5:10 فجراً واشتعال النيران في المكان والترجيح الاولي أنه ناجم عن احتكاك كهربائي أو تسرّب غاز#rikkys#لبنان#فاريا#farayapic.twitter.com/YyRbAoqSYk — LebyNews (@lebynews) August 16, 2023

الـ mtv: إنفجار في مطعم الـRikky’s في #فاريّا واشتعال النيران في المكان والترجيح الاولي أنه ناجم عن احتكاك كهربائي أو تسرّب غاز pic.twitter.com/Qy0WVvD2MX — موقع النبطية (@Nabatiehorg) August 16, 2023

المصدر: "ليبانون ديبايت"