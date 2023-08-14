موقع: كيت ميدلتون تتصل "خلسة" بالأمير هاري

أفاد موقع Closer Weekly البريطاني بأن أميرة ويلز كيت ميدلتون، تتصل "خلسة في الليل" بدوق ساسكس الأمير هاري، في محاولة لإصلاح علاقته المتصدعة مع العائلة المالكة.

وقال مصدر للموقع إن "كيت على اتصال بهاري لتخبره أن يبقى مبتهجا رغم الظروف الصعبة. وألا يقلق كثيرا بشأن هذه الانتكاسات المؤقتة"، زاعما أنه طوال فترة الاضطرابات العائلية، ظلت علاقة كيت بشقيق زوجها "على حالها".

وأشار المصدر إلى أن كيت "تشعر بالأسف الشديد تجاهه.. من الصعب للغاية مشاهدته وهو يمر بكل هذه النكسات وهو أمر مؤثر للغاية"، مضيفا: "على الرغم من أن ميدلتون قد قامت بمد غصن الزيتون، فإن هذا لا يعني أن الأمير ويليام مستعد للقيام بذلك حتى الآن".

وأوضح أنه "موقف حساس للغاية بين العديد من كبار أفراد العائلة المالكة وخاصة ويليام، الذي أوضح أنه ليس مستعدا بعد للجلوس مع هاري لإجراء محادثات سلام أو أي نوع من الحوار في هذا الشأن".

وأكد أن "كيت تريد إبقاء خطوط الاتصال هذه مفتوحة وتمهيد الطريق لسلام طويل الأمد مع العائلة بأكملها في المستقبل"، مشيرا إلى أن ميدلتون تريد أن يعرف هاري أن هناك أشخاصا ما زالوا يهتمون به.

وتوترت علاقة هاري مع عائلته منذ سنوات، وتصاعدت الخلافات بعد نشر مذكراته "سبير"، حيث وصف شقيقه الأكبر، ويليام، بأنه "عدوه اللدود".

المصدر: closer online