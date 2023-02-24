بعدما فضح أسرار عائلته الملكية.. تراجع شعبية هاري وميغان في الولايات المتحدة

ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن شعبية الأمير هاري وزوجته ميغان انهارت بعد إصدار كتاب السيرة الذاتية للأمير "سبير" في الولايات المتحدة.

وأوضحت المجلة أن شعبية الأمير هاري انخفضت مقارنة بشهر ديسمبر 2022 بمقدار 48 نقطة وهي -10، بينما انخفضت شعبية ميغان ماركل بمقدار 40 نقطة وبلغت حوالي -17.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمير أندرو، في نفس الوقت، يحتل مرتبة أعلى في التصنيف وهو -2.

وأشارت أن تقييمات الأمير هاري وميغان ماركل تراجعت في يناير، في ذلك الوقت، ذكرت المجلة أنه وفقا لمسح أجري في 5 ديسمبر 2022، حصل هاري على تصنيف +38، وبحلول 16 يناير 2023، انخفض تصنيف الأمير إلى -7.

ورجحت المجلة أن سلسلة من البيانات التي أدلى بها في المقابلات، والمذكرات التلفزيونية أدت إلى ذلك.

يذكر أن هاري شارك في كتاب مكون من 410 صفحات، عددا كبيرا من التفاصيل الحميمة والخاصة حول حياته ضمن العائلة المالكة ومسيرته المهنية، كما أنه يخطط لنشر كتاب ثان، يمكن أن يكون مليئا بالأسرار عن والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأكبر الأمير ويليام.

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المصدر: غازيتا.رو