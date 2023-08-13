محكوم بأكثر من 470 سنة سجنا.. القبض على صاحب شركة هارب من 308 أحكام قضائية بمصر

تمكن الأمن العام في مصر من ضبط صاحب شركة للصناعات الغذائية هارب من 472 سنة سجنا خلال اختبائه بإحدى الوحدات السكنية بالتجمع الأول في القاهرة.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "الشروق" المصرية إن الأمن ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصناعات الغذائية مقيم بالجيزة، كونه هاربا من تنفيذ 308 أحكام قضائية بإجمالي 472 سنة سجنا وكفالات بقيمة مليون و150 ألف جنيه.

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وأضافت أن السلطات ألقت القبض على المتهم بإحدى الوحدات السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وذكرت الصحيفة المصرية أنه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة ملف القضية للنيابة لمباشرة التحقيقات.

هذا، وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن ذلك يأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية