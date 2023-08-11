تشكيل اللجان التحضيرية الوطنية في عدة دول تحضيرا لمهرجان الشباب العالمي 2024

أعلن القائمون على مهرجان الشباب العالمي-2024 عن بدء تشكيل اللجان التحضيرية في عدة بلدان ستشارك في المهرجان.

وتبعا للمعلومات المتوفرة سيتم تشكيل هذه اللجان في إسبانيا، وأبخازيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وإسرائيل، واليمن، والعراق، وليبيريا، والأرجنتين، وباراغواي، وأوروغواي، والمكسيك، وبنما وهندوراس، وغواتيمالا، ومنطقة البحر الكاريبي.

وفي الوقت الحالي بدأت اللجان التحضيرية الوطنية لمهرجان الشباب العالمي 2024 العمل في الأرجنتين، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وإسبانيا، وباراغواي، وأوروغواي، والمكسيك، وبنما، ودول الكاريبي، وهندوراس، وليبيريا، والعراق، واليمن، وإسرائيل.

وتشمل مهام اللجان اختيار المشاركين والوفود المشاركة في المهرجان وتنظيم الترويج الإعلامي له، وكذلك التفاعل مع السلطات الحكومية والمنظمات الشبابية والعامة والجامعات ووسائل الإعلام التي تشارك مهرجان الشباب العالمي -2024 أهدافه وغاياته،. وبالإضافة إلى ذلك، ستصبح اللجان التحضيرية الوطنية بعد انتهاء المهرجان الأساس لتشكيل حركة شبابية نشطة مؤيدة لروسيا في البلدان المشاركة.

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ومن المفترض أن يشارك في مهرجان الشباب العالمي بدورته القادمة 20 ألف شاب وشابة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، وسيكونون من الذين يسعون لتطوير ذاتهم في مجال الأعمال والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والأعمال الطوعية والخيرية والرياضة ومختلف مجالات الحياة، ولأول مرة في تاريخ إقامة المهرجانات ستتاح الفرصة للمراهقين من سن 14 إلى 17 عاما المشاركة في الحدث وسيكون بينهم 500 مشارك من روسيا و500 مشارك أجنبي.

وكانت رئيسة هيئة "روس مولوديوج" (الشبيبة الروسية) للشباب كسينيا رازوفايفا قد صرحت في وقت سابق بأن 20 ألف شخص من 180 دولة بينها دول غير صديقة، سيشاركون في مهرجان الشباب العالمي، الذي سيعقد في روسيا عام 2024.

ونوهت بأن "محاولة الحكومات الغربية عزل موسكو، بالنظر إلى المعطيات الفعلية على أرض الواقع، والاهتمام المتزايد من قبل الشباب بروسيا وثقافتها، تبوء بالفشل، حتى في تجربة تنفيذ مشاريعنا الخاصة التي تتضمن مسارا دوليا".

المصدر: RT