وفاة وزير الكهرباء والماء القطري الأسبق في لندن

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، وزير الكهرباء والماء القطري الأسبق، أحمد بن محمد السبيعي، في لندن، عن عمر يناهز 83 عاما.

ونعى عبد الله السبيعي والده الوزير الأسبق في تغريدة عبر منصة "إكس" قائلا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم في لندن سعادة الوالد أحمد بن محمد بن علي السبيعي".

وأضاف: "نسأل الله له الرحمة والمغفرة و أن يسكنه فسيح جناته.. ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم في لندن سعادة الوالد أحمد بن محمد بن علي السبيعي نسأل الله له الرحمة والمغفرة و أن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله و إنا لله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/tJSzj0sDku — عبدالله السبيعي (@AbdullaAlSubaie) August 8, 2023

وولد أحمد محمد علي السبيعي في مدينة الدوحة عام 1940، حيث درس في قطر وحصل على دبلوم مدرسة الصناعة، ثم حصل على الدبلوم في مجال الدراسات العليا في مجال الهندسة الميكانيكية (الطرق) من المملكة المتحدة عام 1968.

المصدر: RT + "الشرق"