شائعة وفاة عالم مصري كبير كرمه السيسي تثير جدلا واسعا

أثارت شائعة وفاة عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أحمد عمر هاشم، جدلا كبيرا في مصر، حيث تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

ونفى الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية إن "هذه الشائعة تكررت أكثر من 10 مرات"، لافتا إلى أن هاشم يتمتع بصحة جيدة ويجري بعض الفحوصات الطبيعية نظرا لسنه ووضعه الصحي.

وأضاف هندي أن "الدكتور أحمد عمر هاشم، حالته الصحية بالنسبة لوضعه الصحي طبيعية جدا"، متابعا: "فوجئنا بسيل من نشر الأخبار الكاذبة، وأقول للناس: لا بد أن تتقي الله فيما تنشر وأن تتحرى الصدق".

وكان هاشم قد تعرض لأزمة صحية في شهر مارس الماضي، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا، أثناء حضوره أحد المؤتمرات، حيث وجه وقتها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر.

وكان السيسي قد كرم أحمد عمر هاشم العام الماضي، في ذكرى المولد النبوي الشريف.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية