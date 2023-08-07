ماذا حدث لـ"تيك توك" في مصر؟

تصدر تطبيق "تيك توك" منصات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد عطل مفاجئ ضرب التطبيق ودفع العديد من المستخدمين للاعتقاد بأنه تم حجبه في البلاد.

واشتكى بعض المستخدمين في مصر من تعطل موقع تيك توك، وأن التطبيق لا يستجيب للعمل.

وتلقى موقع "داون ديتكتر"، عشرات البلاغات من مستخدمي موقع الفيديوهات عن وجود أعطال في تيك توك مصر خلال الساعات الماضية.

وبعد ساعات من العطل عاد التطبيق للعمل مرة أخرى في مصر، حيث أكد البعض أن العطل أدى لعدم القدرة على الوصول إلى الحسابات.

وناقش مجلس الشيوخ المصري في وقت سابق من العام الجاري حظر تطبيق تيك توك في مصر وغيرها من التطبيقات التي لا تتوافر في شأنها سياسات ومعايير سلامة الاستخدام.

وجاءت تحركات مجلس الشيوخ المصري لحظر التطبيق الشهير "تيك توك" في مصر، بعدما أقيمت الكثير من الدعاوي أمام المحاكم المصرية تطالب بحظر وحجب موقع "تيك توك"، عن شبكة الإنترنت داخل مصر، ومطالبة شركتي "غوغل" و"آبل"، بحذف التطبيق من متاجرها، سواء "غوغل بلاي"، أو "آبل ستور" في مصر.

وقالت دعوى قد أقيمت سابقا في مصر إن "تيك توك" يروج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذًا لتجارة المواد المخدرة، وتجارة العملة، ما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع خاصة الأطفال والشباب.

وأضافت أن كثيرًا من الفتيات لجأن إلى العُري وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا.

المصدر: RT