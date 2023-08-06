مصر.. كشف تفاصيل اختطاف رجل أعمال وإنقاذه بعد مطاردة مثيرة

كشف موقع "القاهرة 24" عن تفاصيل وقائع خطف رجل الأعمال المصري، سمير ريان، صاحب معارض السيارات.

وذكرت التحقيقات أن ريان أفاد بقيام 3 أشخاص بالتعرض له في الطريق بعد الأوتوستراد باتجاه التجمع الخامس، وتحديدا عند الجسر باتجاه محور جيهان السادات، حيث نزلوا من "ميكروباص" كان مصطفا على يمين الطريق. وقال: "أنزلوني عنوة، وقاموا بالاعتداء علي بالضرب".

وأضاف أنه رغم مقاومته لهم، إلا أنهم تمكنوا من اقتياده ووضعوه بالسيارة، لكن انتباه أحد الأشخاص الذي تتبع السيارة وصراخه بأن هناك عملية خطف، دفع آخرين لمتابعة السيارة وبدأوا بالتضييق عليها إلى أن توقف الخاطفون وترجلوا من المركبة وهم يحملون سلاحا ناريا، ثم تواروا عن الأنظار.

وأوضح أنه قدم بلاغا بالواقعة لدى قسم الشرطة.

وتمكنت مباحث القاهرة، بعد جمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، حيث تبين أنهم 6 أشخاص، يعمل أحدهم لدى المجني عليه، فضلا عن أن 3 منهم يملكون معلومات جنائية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: "القاهرة 24"