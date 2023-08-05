مصر.. الأمن يحرر طفلا مختطفا ويعيده لأهله في دمياط (صورة)

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من إعادة طفل لأهله في دمياط الجديدة، بعد أن قام شقيقان باختطافه بسبب خلافات مع خاله.

وقامت أجهزة الداخلية بإجراء التحريات وجمع المعلومات إلى أن تبينت صحة الواقعة، وتحديد هوية المتهمين اللذين قاما بارتكابها.

RT

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وتوقيفهما، حيث اعترفا بارتكاب الجريمة بسبب الخلافات المذكورة، مضيفين بأنهما قاما بإخفاء الطفل لدى ربة منزل مقيمة في دائرة مركز شرطة فارسكور.

وحررت الشرطة الطفل بعد استهداف الشقة، حيث قالت ربة البيت إن المتهمين مدينان لها بمبلغ مالي، فأخبراها أن لهما مبالغ مالية لدى والد الطفل المختطف، وأنهما سوف يقومان باصطحاب الطفل وتركه لديها إلى حين قيام والده بسداد الأموال.

ناصر حاتم

المصدر: RT