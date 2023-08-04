بعدما فقد كل أسرته.. الناجي الوحيد من حادث طريق "قريضة الزراعي" يغادر المستشفى بالسعودية

غادر الطفل محمد مشبب الشهراني (5 أعوام) مستشفى الولادة والأطفال بالمدينة المنورة في السعودية، وسط حالة حزن وألم شديدين، عقب حادث سير مأساوي قتل فيه جميع أفراد أسرته الستة.

وعاد الطفل محمد مشبب الشهراني، الناجي الوحيد من حادث السير المروع بطريق "قريضة الزراعي"، وحيدا يتجرع الحزن والألم، إلى وادي ابن هشبل، مسقط رأس والديه، بعد أن أبلغه أعمامه بوفاة أمه وأبيه وإخوته، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ".

ولم يتذكر محمد من الحادثة سوى مناظر مؤلمة وجثث أمه وأبيه وإخوته على جانب الطريق، مثلما ذكرت الصحيفة، حيث كان يصرخ مناديا عليهم، لكن لا أحد منهم يسمع صوته الذي اختلط بالبكاء والخوف من قساوة المنظر، لتتلقفه أيدي رجال الأمن وينقل عبر طيران الإخلاء الطبي لمستشفى الولادة والأطفال بالمدينة المنورة.

وفي حديث لـ"عكاظ"، أوضح سياف الشهراني (عم محمد) قائلا: "الحمد لله على قضاء الله وقدره وجبر الله مصابنا. لا يزال محمد يعاني من كسر في الترقوة، وبعض الكدمات والجروح، وسوف يتلقى العلاج في مستشفيات منطقة عسير، ودائما يسألني عن والديه وإخوته وأبلغه بأنهم في الجنة عند الله أرحم الراحمين بإذن الله"، مؤكدا أن محمد سيعيش مع أعمامه وجدته في وادي ابن هشبل، ليعيش مع أبناء عمومته وأقربائه".

وأردف: "أطلب من الجهات المعنية في منطقة عسير توفير الرعاية الصحية والنفسية لمحمد، حتى يتجاوز هذه المرحلة المؤلمة في حياته، وأوجه شكري إلى إمارة منطقة المدينة المنورة وصحة المدينة وأهالي محافظة "مهد الذهب" لمواقفهم الإنسانية معنا في مصابنا الجلل".

المصدر: "عكاظ"