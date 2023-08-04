السعودية.. العثور على شخص مفقود بعد أن فارق الحياة في الصحراء

تمكن فريق جمعية "إنجاد" التطوعي السعودي في نجران جنوب المملكة، اليوم الجمعة، من العثور على "مفقود نجران" بعد أن توفي في منطقة صحراوية شرقي محافظة خباش.

وأوضح قائد فريق "إنجاد"، فهد مقراض، أن أفراد الجمعية بادروا بتشكيل حملة من المتطوعين والسيارات المجهزة للبحث عن المفقود، حيث تم العثور عليه مفارقا الحياة، بعد عملية تمشيط للمنطقة، فيما وجدت مركبته عالقة في الرمال.

وتلقت الأجهزة الأمنية، يوم السبت الماضي، بلاغا من أهل المفقود حول انقطاع الاتصال معه أثناء قيادته لسيارته بالقرب من محافظة خباش بمنطقة نجران.

المصدر: وسائل إعلام سعودية