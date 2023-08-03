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السعودية.. إحباط تهريب كمية كبيرة من القات وتوقيف مروج بمنطقة المدينة المنورة

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السعودية.. إحباط تهريب كمية كبيرة من القات وتوقيف مروج بمنطقة المدينة المنورة
Gettyimages.ru
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تمكنت السلطات الأمنية السعودية من إحباط محاولة تهريب 40 كيلوغراما من القات المخدر بمنطقة جازان الحدودية، فيما أوقفت مروجا لعدة أنواع من المواد المخدرة في منطقة المدينة المنورة.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودي في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريب 40 كيلوغراما من نبات القات المخدر، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدرة (الشبو) ومادة الحشيش المخدرة، حيث اتخذت الإجراءات النظامية بحقه وأحيل لجهة الاختصاص، فيما دعت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن جرائم المخدرات والتهريب.

المصدر: "عكاظ"

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