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السعودية.. جمارك معبر الحديثة يحبط 3 محاولات لتهريب عشرات الآلاف من حبوب الكبتاغون

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السعودية.. جمارك معبر الحديثة يحبط 3 محاولات لتهريب عشرات الآلاف من حبوب الكبتاغون
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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة بالمملكة العربية السعودية من إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 151 ألف حبة كبتاغون.

وقالت الهيئة إن الجمارك عثرت عليها مُخبأة في مركبات قدمت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تم إحباط تهريب 43 ألف حبة كبتاغون عُثر عليها مخبأة بداخل محرك إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.

وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب 45349 حبة كبتاغون عُثر عليها مخبأة بداخل خزان الهواء الواقع على أذرعة التوازن للإطارات الأمامية لمركبة أخرى، في حين تم إحباط محاولة ثالثة لتهريب 62790 حبة مخبأة بداخل محرك التبريد الخاص بإحدى المركبات.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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