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مقتل شابة بطريقة مروعة في اليمن والأمن يتحرك وسط ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديوهات)

مجتمع

مقتل شابة بطريقة مروعة في اليمن والأمن يتحرك وسط ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديوهات)
AFP
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تمكنت إدارة أمن عدن في اليمن من إلقاء القبض على المتهم بقتل الشابة، فاطمة محمد عمر، في مديرية خورمكسر، وسط ضجة كبيرة أثارتها هذه الجريمة في البلاد.

وحسب مواقع إخبارية يمنية، أوضح مدير عام شرطة العاصمة عدن، اللواء الركن مطهر الشعيبي، أنه وفقا لبلاغ أمني عن إيقاف ضباط في أمن الجوازات ومواطنين لشخص يشتبه به في قضية قتل الشابة فاطمة محمد عمر بمديرية خورمكسر، تنقلت قوة أمنية إلى الموقع واعتقلت المشتبه به للتحقيق ومعرفة هويته.

وأشار إلى أن شقيق الجاني استطاع التعرف عليه، مؤكدا احتجازه للتحقيق الأولي معه، ليتم بعد ذلك نقله إلى إدارة البحث الجنائي بأمن عدن لاستكمال بقية الاجراءات القانونية بحقه، لافتا إلى أن أمن عدن والبحث الجنائي سيعملان على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من تحقيق وجمع الاستدلالات بإشراف النيابة العامة، من أجل تقديم الجاني إلى القضاء بأقصى سرعة ممكنة كون الجريمة أصبحت قضية رأي عام.

وفي تصريحات لقناة "عدن المستقلة"، بيّن الشعيبي أن الفتاة كانت تعمل في مركز تجاري بمنطقة المنصورة، حيث تم نقلها إلى مستشفى "البليهي" وحاول الأطباء إسعافها، لكنها فارقت الحياة بعد دقائق، موضحا أن سبب الجريمة قصة حب من طرف واحد، هو الجاني، لكن المُعتدَى عليها لم تبادله نفس الشعور مما دفعه للغدر بها.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بمقطع فيديو يوثق الجريمة المروعة، حيث أعربوا عن غضبهم مطالبين بمعاقبة الفاعل وإعدامه.

المصدر: مواقع إخبارية يمنية

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