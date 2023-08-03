مقتل شابة بطريقة مروعة في اليمن والأمن يتحرك وسط ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديوهات)

تمكنت إدارة أمن عدن في اليمن من إلقاء القبض على المتهم بقتل الشابة، فاطمة محمد عمر، في مديرية خورمكسر، وسط ضجة كبيرة أثارتها هذه الجريمة في البلاد.

وحسب مواقع إخبارية يمنية، أوضح مدير عام شرطة العاصمة عدن، اللواء الركن مطهر الشعيبي، أنه وفقا لبلاغ أمني عن إيقاف ضباط في أمن الجوازات ومواطنين لشخص يشتبه به في قضية قتل الشابة فاطمة محمد عمر بمديرية خورمكسر، تنقلت قوة أمنية إلى الموقع واعتقلت المشتبه به للتحقيق ومعرفة هويته.

اللواء مطهر الشعيبي - مدير عام شرطة عدن يطلعنا على تفاصيل جريمة مقتل المواطنة فاطمة محمد عمر في مركز تجاري بالمنصورة#سقطرى_عام_من_التنميه#عدن_المستقلة#AICpic.twitter.com/EGxE6qwPrN — قناة عدن المستقلة AIC TV (@AIChdtv) August 2, 2023

وأشار إلى أن شقيق الجاني استطاع التعرف عليه، مؤكدا احتجازه للتحقيق الأولي معه، ليتم بعد ذلك نقله إلى إدارة البحث الجنائي بأمن عدن لاستكمال بقية الاجراءات القانونية بحقه، لافتا إلى أن أمن عدن والبحث الجنائي سيعملان على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من تحقيق وجمع الاستدلالات بإشراف النيابة العامة، من أجل تقديم الجاني إلى القضاء بأقصى سرعة ممكنة كون الجريمة أصبحت قضية رأي عام.

الإعد|م للمحِرم القاىٌل / محمد رشاد محسن اليافعي الذي باغت / فاطمه محمد عمر وقىٌلها غيلةً وغدراً بطعىْات متفرقه في وجهها في مقر عملها #اليمن ولم يقبض عليه الا الشرفاء الذين سلموه للجهة الامنية التي رفضت القبض عليه#فتاه_المول#حق_فاطمه_محمدpic.twitter.com/SHysVxMCIK — هُـــنيدة (@Free_soul2019) August 2, 2023

وفي تصريحات لقناة "عدن المستقلة"، بيّن الشعيبي أن الفتاة كانت تعمل في مركز تجاري بمنطقة المنصورة، حيث تم نقلها إلى مستشفى "البليهي" وحاول الأطباء إسعافها، لكنها فارقت الحياة بعد دقائق، موضحا أن سبب الجريمة قصة حب من طرف واحد، هو الجاني، لكن المُعتدَى عليها لم تبادله نفس الشعور مما دفعه للغدر بها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بمقطع فيديو يوثق الجريمة المروعة، حيث أعربوا عن غضبهم مطالبين بمعاقبة الفاعل وإعدامه.

متداول | شاهد لحظة إلقاء القبض على المتهم بجريمة قتل المواطنة فاطمة محمد عمر في مركز تجاري بالعاصمة عدن#عدن_المستقلة#AICpic.twitter.com/UpoPxgyczX — قناة عدن المستقلة AIC TV (@AIChdtv) August 2, 2023

المصدر: مواقع إخبارية يمنية