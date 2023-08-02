فيديو لفتاة لحظة رؤيتها الفنان محمد رمضان يثير جدلا واسعا في مصر

أثارت فتاة جدلا واسعا بعدما بكت لحظة رؤيتها الفنان المصري محمد رمضان، أثناء المؤتمر الصحفي لفيلم "ع الزيرو".

وتسببت الفتاة في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تعرضت لهجوم لاذع.

يذكر أن الفنان محمد رمضان كشف سبب إطلاقه لقب "نمبر وان" وإصراره عليه خلال السنوات الماضية وذلك في المؤتمر الصحفي لفيلم "ع الزيرو".

وقال محمد رمضان: "نمبر وان كان صرخة لازم أقولها بعد ما حاولوا يقللوا من نجاحي أيام مسلسل الأسطورة ووقتها استفزوني وكان لازم أرد وكنت صغير لكن أنا النهارده 34 سنة كنت هعمل رد مختلف".

ردة فعل غريبة من معجبة عند رؤيتها محمد رمضان!!

ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم pic.twitter.com/iNOQRZ4q3b — 💐🌿Muna Aljedy💞 (@m6Muna) August 2, 2023

المصدر: وسائل إعلام مصرية