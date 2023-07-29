"حادثة نبيلة" في سيئول بطلها شاب مصري

كشفت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية النقاب عن "حادثة نبيلة" بطلها شاب مصري مقيم في سيئول يدعى محمود النجار، حيث أرجع ساعة يد غالية الثمن وقعت في حوزته بالخطأ إلى صاحبها.

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وفي التفاصيل أن المواطن المصري محمود النجار (28 عاما)، كان يذهب كل صباح إلى صالة رياضية في حي "يونسو" في "إنتشون"، غرب سيئول، لممارسة التمارين الرياضية.

ويوم الأربعاء، وبعدما عاد من الصالة الرياضية، وجد داخل حقيبته ساعة يد جديدة، ولم ينشغل بها في البداية، غير أنه قرر البحث عن صاحبها بعد أن علم أنها ساعة سويسرية غالية الثمن، وقدر أن صاحبها لا بد أنه يعاني نفسيا من فقدان الساعة الغالية.

وذهب محمود إلى الصالة الرياضية في اليوم التالي، وأبلغ مدير الصالة عن ساعة اليد، الذي لم يهتم بالأمر لأنه يتكرر يوميا في الصالة المليئة بالمشاركين عادة، ولكن بعد إصرار الشاب المصري على البحث عن صاحب الساعة، تمكن من الاتصال بصاحبها.

وبعد تحديد موعد اللقاء، جاء صاحب الساعة، واسمه "مون" إلى الصالة واستلم الساعة.

وقد فرح مون بالعثور على ساعته للغاية، بعد أن فقد الأمل في استرجاعها وظل محبطا من فقدانها. وقال إن الساعة غالية بالنسبة له، ليس بسبب قيمتها، بل لأنها هدية من شقيقته.

ولفتت الوكالة إلى أن محمود النجار هو مواطن مصري مقيم في كوريا منذ 5 سنوات، غير أنه لم يحصل على طلب اللجوء حتى الآن. وقد ذكر أنه يعاني على وجه الخصوص من عدم تمكنه من اللقاء بأسرته.

المصدر: يونهاب