استطلاع رأي حول نسبة الأصدقاء لدى المواطنين الروس

لدى معظم مواطني روسيا أصدقاء، ولم يتغير هذا المعدل على مدار السنوات العشر الماضية.

لكن عدد الذين يعتقدون أن ليس لديهم أصدقاء قد ازداد. جاء ذلك على الموقع الإلكتروني لمركز دراسة الرأي العام لعموم روسيا (فتسيوم)، بناء على نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مؤخرا.

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وجاء في تقرير نشره الموقع أن الأصدقاء حاضرون في حياة 79% من الروس، ولم يتغير هذا المعدل عمليا منذ عام 2013 حيث بلغ نسبة 80%.

ومع ذلك فإن 16٪ من المشاركين في استطلاع الرأي قالوا إنهم ليس لديهم أصدقاء، وهو ما يزيد بنسبة 5٪ عما هو عليه عام 2013، الذي تمت مقارنة البيانات الحالية ببياناته. وقدم الباحثون أيضا معلومات عن وجود الأصدقاء لدى الروس وفقا للجنس، فالنساء غالبا ما يقلن إن لديهن صديقات أو أصدقاء أكثر من الرجال (81٪ مقابل 77٪).

وأظهر استطلاع الرأي أن الروس يقيّمون عاليا سمات رئيسية للصداقة مثل الولاء والثقة والوفاء.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا