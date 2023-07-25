 
مباشر

لماذا يفضل العاملون عن بعد فصلهم من العمل على العودة إلى المكتب؟

مجتمع

لماذا يفضل العاملون عن بعد فصلهم من العمل على العودة إلى المكتب؟
sostav.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqv3

أظهرت بيانات استطلاع الرأي أن ما يقرب من 40٪ من المواطنين الروس الذين يعملون عن بعد يفضلون ترك العمل على العودة إلى مكاتبهم.

وقال الأستاذ في قسم العمل والسياسة الاجتماعية بالأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني ألكسندر شرباكوف إن أصحاب المهن الإبداعية كقاعدة عامة لا يرغبون في العودة إلى مكان العمل. 

إقرأ المزيد
المحكمة العليا الروسية تناصر مواطنا اشترى بضاعة من متجر بسعر أرخص من سعرها الحقيقي بـ 846 مرة
المحكمة العليا الروسية تناصر مواطنا اشترى بضاعة من متجر بسعر أرخص من سعرها الحقيقي بـ 846 مرة

وأشار شرباكوف إلى أن الشخص الذي يعمل عن بعد لديه فرصة لإدارة وقت عمله بحرية أكبر، بينما يجب عليه في المكتب الخضوع للانضباط والحفاظ على علاقات التبعية وإظهار الطاعة للإدارة. 

وتبدو هذه اللحظات مثابة خسارة فادحة لأصحاب العمل الإبداعي والمهن الحرة. وقال الخبير: "لا أعتقد أنهم يشكلون الأغلبية".

وبحسب الأستاذ شرباكوف، هذا الوضع لن يؤثر بشكل خطير على سوق العمل. وقال: "في الوقت الحالي يتشبث الشباب بشكل متزايد بالعمل عن بعد لأنه في هذه الحالة لا داعي للتعوّد على جدول العمل، أما الجانب القانوني للعلاقات مع صاحب العمل فيظل كما هو".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا