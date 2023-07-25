لماذا يفضل العاملون عن بعد فصلهم من العمل على العودة إلى المكتب؟

أظهرت بيانات استطلاع الرأي أن ما يقرب من 40٪ من المواطنين الروس الذين يعملون عن بعد يفضلون ترك العمل على العودة إلى مكاتبهم.

وقال الأستاذ في قسم العمل والسياسة الاجتماعية بالأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني ألكسندر شرباكوف إن أصحاب المهن الإبداعية كقاعدة عامة لا يرغبون في العودة إلى مكان العمل.

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وأشار شرباكوف إلى أن الشخص الذي يعمل عن بعد لديه فرصة لإدارة وقت عمله بحرية أكبر، بينما يجب عليه في المكتب الخضوع للانضباط والحفاظ على علاقات التبعية وإظهار الطاعة للإدارة.

وتبدو هذه اللحظات مثابة خسارة فادحة لأصحاب العمل الإبداعي والمهن الحرة. وقال الخبير: "لا أعتقد أنهم يشكلون الأغلبية".

وبحسب الأستاذ شرباكوف، هذا الوضع لن يؤثر بشكل خطير على سوق العمل. وقال: "في الوقت الحالي يتشبث الشباب بشكل متزايد بالعمل عن بعد لأنه في هذه الحالة لا داعي للتعوّد على جدول العمل، أما الجانب القانوني للعلاقات مع صاحب العمل فيظل كما هو".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا