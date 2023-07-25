"جريمة شرف" مروعة في الهند.. رياض يقطع رأس شقيقته عائشة ويأخذه للشرطة (صورة)

فاجأ شاب هندي رجال الشرطة بعدما عرض عليهم رأس أخته التي قتلها لرغبتها بالزواج من شخص لا تريده أسرتها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن رياض البالغ من العمر 22 عاما، قتل شقيقته عائشة (18 عاما)، في ولاية أوتار براديش، بعد هربها من منزلها برفقة الشاب الذي تريد الزواج منه تشاند بابو.

وبعد قتله لشقيقته، حمل رياض رأسها في كيس، وعرضه أمام رجال الشرطة في المخفر الواقع بقريته.

وقد أوقفت الشرطة رياض الذي أصر على أن ما قام به يندرج تحت ما يعرف بـ"جرائم الشرف".

وفي لقطات تقشعر لها الأبدان يمكن رؤية رياض وهو يسير باتجاه مركز الشرطة وهو يحمل رأس شقيقته. وقد رآه أفراد من الجمهور يحمل كيسا ملطخ بالدماء وأبلغوا الشرطة.

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وحسب المعلومات فإنه بتاريخ 29 مايو ، قدم عبد الرشيد، والد الضحية، شكوى إلى الشرطة ضد تشاند بابو بتهمة اختطاف امرأة للزواج، وقد تم القبض عليه وسجنه، فيما أعيدت عائشة إلى منزل والدها.

وأثارت الحادثة استياء كبيرا في الهند، وجدلا على مواقع التواصل، ودعوات لإعادة النظر في عقوبات جرائم الشرف في البلاد.

المصدر: "ديلي ميل"