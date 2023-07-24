مصر.. وفاة الكاتب الصحفي الشاب أحمد المصري

رحل عن عالمنا، يوم الاثنين، الكاتب الصحفي الشاب في جريدة الأهرام المصرية، أحمد المصري.

وأعلن الكاتب الصحفي، جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على حسابه بشبكة "فيسبوك" عن وفاة الكاتب الصحفي بـ"الأهرام"، أحمد المصري، نجل الكاتب الصحفي الراحل، محمد يوسف المصري.

وكتب عبد الرحيم: "توفي إلى رحمة الله تعالى، الزميل العزيز، أحمد المصري، الصحفي بالأهرام، نجل الكاتب الصحفي الراحل، الزميل الأستاذ محمد يوسف المصري.. رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته ولأسرته ولنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: RT