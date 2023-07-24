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وفاة صحفي مصري شهير

مجتمع

وفاة صحفي مصري شهير
Gettyimages.ru
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نعى نقيب الصحفيين في مصر، خالد البلشي، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير، عبد الرحمن فهمي، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 94 عاما.

وكتب خالد البلشي على حسابه في "تويتر": "البقاء لله.. رحل عنا منذ قليل الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير، عبد الرحمن فهمي، عن عمر يناهز 94 عاما".

وأضاف: "رحم الله الراحل الكبير، وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان، وخالص العزاء لتلامذته ومحبيه وللزملاء في مؤسسة دار التحرير".

وأكمل البلشي: "الراحل عبد الرحمن فهمي، هو أحد أعمدة مؤسسة دار التحرير، وجريدة الجمهورية، ونجل شقيقة الكاتب الراحل، محمود أبو الفتح، أول نقيب للصحفيين".

وفاة صحفي مصري شهير

المصدر: RT

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