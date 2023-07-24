وفاة صحفي مصري شهير

نعى نقيب الصحفيين في مصر، خالد البلشي، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير، عبد الرحمن فهمي، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 94 عاما.

وكتب خالد البلشي على حسابه في "تويتر": "البقاء لله.. رحل عنا منذ قليل الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير، عبد الرحمن فهمي، عن عمر يناهز 94 عاما".

وأضاف: "رحم الله الراحل الكبير، وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان، وخالص العزاء لتلامذته ومحبيه وللزملاء في مؤسسة دار التحرير".

وأكمل البلشي: "الراحل عبد الرحمن فهمي، هو أحد أعمدة مؤسسة دار التحرير، وجريدة الجمهورية، ونجل شقيقة الكاتب الراحل، محمود أبو الفتح، أول نقيب للصحفيين".

المصدر: RT