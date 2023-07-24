رغد صدام حسين تغرد في ذكرى مقتل شقيقيها والحفيد مصطفى خلال الغزو الأمريكي للعراق

استذكرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، شقيقيها عدي وقصي ونجل الأخير مصطفى، في الذكرى الـ20 لمقتلهم.

ونشرت رغد صدام حسين على حسابها في "تويتر"، صورا لشقيقيها معلقة عليها بالقول: "أبطال لم يسلموا الوطن للمحتل على طبق من نحاس، وقاتلوا حتى الشهادة".

وأضافت: "رحم الله عدي وقصي ومصطفى ابن قصي، وكل شهداء العراق الأبطال، الذين قدموا أرواحهم فداء لبلدنا وشعبنا العزيز".

أبطال لم يسلموا الوطن للمحتل على طبق من نحاس، وقاتلوا حتى الشهادة، رحم الله عدي وقصي ومصطفى أبن قصي، وكل شهداء العراق الأبطال، الذين قدموا أرواحهم فداء لبلدنا وشعبنا العزيز.#رغد_صدام_حسينpic.twitter.com/tr8C7FKV2H — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 23, 2023

ويذكر أن القوات الأمريكية شنت في 23 يوليو 2003، عملية عسكرية فرضت خلالها حصارا على منزل في الموصل، تحصن داخله نجلا الرئيس الراحل صدام حسين، قصي وعدي وحفيده مصطفى. وبعد معركة دامت لساعات وشارك فيها مئات الجنود الأمريكيين، قتل عدي وقصي ومصطفى، فيما عثرت القوات الأميركية على جثة رابعة تعود لحارسهم.

المصدر: RT