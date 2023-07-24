 
مباشر

رغد صدام حسين تغرد في ذكرى مقتل شقيقيها والحفيد مصطفى خلال الغزو الأمريكي للعراق

مجتمع

رغد صدام حسين تغرد في ذكرى مقتل شقيقيها والحفيد مصطفى خلال الغزو الأمريكي للعراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqs7

استذكرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، شقيقيها عدي وقصي ونجل الأخير مصطفى، في الذكرى الـ20 لمقتلهم.

ونشرت رغد صدام حسين على حسابها في "تويتر"، صورا لشقيقيها معلقة عليها بالقول: "أبطال لم يسلموا الوطن للمحتل على طبق من نحاس، وقاتلوا حتى الشهادة".

وأضافت: "رحم الله عدي وقصي ومصطفى ابن قصي، وكل شهداء العراق الأبطال، الذين قدموا أرواحهم فداء لبلدنا وشعبنا العزيز".

ويذكر أن القوات الأمريكية شنت في 23 يوليو 2003، عملية عسكرية فرضت خلالها حصارا على منزل في الموصل، تحصن داخله نجلا الرئيس الراحل صدام حسين، قصي وعدي وحفيده مصطفى. وبعد معركة دامت لساعات وشارك فيها مئات الجنود الأمريكيين، قتل عدي وقصي ومصطفى، فيما عثرت القوات الأميركية على جثة رابعة تعود لحارسهم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا