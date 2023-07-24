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تركيا.. سائق تكسي يعتدي على سائحة عربية (فيديو)

مجتمع

تركيا.. سائق تكسي يعتدي على سائحة عربية (فيديو)
AP
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أعلنت بلدية إسطنبول إلغاء رخصة سائق سيارة أجرة، بعد أن اعتدى بالضرب على سائحة قيل أنها عربية اختلف معها على الأجرة.

وحسبما ذكرت صحيفة "زمان" التركية، فإنه تم إلغاء رخصة سائق الأجرة المعتدي على سائحة بمنطقة "باي أوغلو" وبدء إجراءات قانونية بحقه، مبينة أن السائق كان قد أبرح السائحة ضربا بعد أن رفضت إعطاءه مزيدا من الأموال، ومن ثم جمع النقود التي سقطت من حقيبتها ورحل.

وأقدم أحد المارة على تصوير الواقعة بهاتفه المحمول ونشره على الإنترنت.

من جانبه أفاد مساعد عمدة بلدية إسطنبول، بوغرا جوكشه، أنه تقرر إلغاء وثيقة قيادة سيارة نقل جماعي ورخصة القيادة الخاصة بالسائق المتورط في الواقعة، مؤكدا مواصلة السلطات التصدي لمثل تلك الأفعال لحين القضاء عليها.

المصدر: "زمان"

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