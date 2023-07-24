استطلاع رأي: ماذا يرى في المنام ممثلو المهن المختلفة؟

من بين ممثلي المجموعات المهنية الأكثر تواصلا مع المواطنين إنهم غالبا ما يرون في المنام مشاكل لها علاقة بعملهم.

وهم مديرو الإحصاءات (49٪) والأساتذة (47٪) ومديرو المبيعات (45٪). ونادرا ما تزور أحلام العمل مديري النظام (19٪) والمصممين (20٪) ".

أظهرت ذلك نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته خدمة SuperJob الروسية، وشارك في استطلاع الرأي 3000 شخص.

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حتى في الليل يفكر أربعة من كل عشرة روس في أشغالهم، وقال 39٪ من المشاركين في الدراسة إنهم يرون في المنام عملهم. وفي الوقت نفسه يقول المحللون إن مثل هذه الأحلام بدأت تراود المواطنين بمعدل أقل قليلا، مقارنة بالعام الماضي.

واتضح من خلال أجراء استطلاع الرأي أن النساء يرين العمل في منامهن أكثر من الرجال (44٪ مقابل 34٪)، وأن المشاركين الأصغر سنا (حتى 34 عاما) يرون العمل في أحلامهم أكثر من الجيل الأكبر سنا (46٪ مقابل 36٪).

بينما أظهر استطلاع الرأي أنه كلما زاد دخل الروس، قلت أحلامهم وهم في العمل، ومن بين المواطنين الذين يتقاضون رواتب أقل من 50 ألف روبل قال 45% منهم إنهم يرون مشاكل لها علاقة بعملهم في المنام، أما الذين يزيد راتبهم الشهري عن 80 ألف روبل فلا تتجاوز تلك النسبة 36 ٪.

المصدر: نوفوستي