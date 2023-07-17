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ممثلة إسرائيلية تستعد لتجسيد دور الملكة "كليوباترا": أريد تحقيق العدالة لهذه الشخصية (صورة)

مجتمع

ممثلة إسرائيلية تستعد لتجسيد دور الملكة
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الممثلة الإسرائيلية "جال جادوت" ستلعب دور البطولة في فيلم وثائقي "كليوباترا" بميزانية مرتفعة، وذلك بعد الضجة التي أثارها فيلم أنتجته شبكة Netflix.

ممثلة إسرائيلية تستعد لتجسيد دور الملكة
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وقالت الممثلة الإسرائيلية التي ستلعب دور الملكة المصرية وفقا لصحيفة "معاريف": "كل ما رأيته عن كليوباترا في السينما هو أنها كانت امرأة مغرية كانت على علاقة مع يوليوس قيصر وماركوس أنطونيوس، ولكن الحقيقة هي أن هناك المزيد من حياتها لم يكشف بعد".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه في نهاية عام 2020، أصبح معروفا أن الممثلة الإسرائيلية جال جادوت ستلعب دور البطولة في فيلم "كليوباترا".

وبعد أن أثار فيلم وثائقي على Netflix تناول الملكة المصرية اهتماما كبيرا، تحدثت جادوت عن الطريقة التي ستعيد بها شخصية كليوباترا إلى الحياة، قائلة: "بالنسبة لي، أنا متحمسة للغاية لرواية قصتها وتحقيق العدالة لهذه الشخصية وإرثها".

المصدر: معاريف

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