دراسة: "تيك توك" مصدر المراهقين الرئيسي للأخبار في بريطانيا

كشفت الهيئة البريطانية لتنظيم وسائل الإعلام Ofcom، أن تطبيق "تيك توك" بات المصدر الأكثر شعبية للأخبار لدى المراهقين بين 12 و15 عاما في بريطانيا.

ووفقا للدراسة، تخطى "تيك توك" الشبكات الاجتماعية الأخرى المشابهة.

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وأشارت إلى أن "تيك توك" يمثل المصدر الأول للأخبار لدى المراهقين بين جميع المنصات بواقع 28٪، يليه YouTube وإنستغرام بواقع 25٪ لكل منهما.

يشار إلى أن مجموعة "بي بي سي" الإعلامية تظل في الصدارة لاستقاء الأخبار لهذه الفئة العمرية بواقع 39٪.

المصدر: نوفوستي