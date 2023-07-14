إعلامي مصري شهير يوجه "مليار شكر" للداخلية المصرية بعد سرقة فيلته!

ألقت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المصرية القبض على المتهمين بسرقة ڤيلا الإعلامي توفيق عكاشة، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد 48 ساعة من ارتكابهم للواقعة، وإعادة كافة المسروقات.

ووجه عكاشة الشكر لوزارة الداخلية بعد القبض على المتهمين قائلا: "اتقدم بخالص الشكر للسيد وزير الداخلية والسيداللواء مدير الأمن العام والسيد اللواء مدير مباحث الجيزة وكل ظباط المباحث ومفتشي المباحث بأكتوبر لضبطهم اللصوص والمسروقات كاملهالتى سرقت من منزلي في ظرف 48 ساعه لهم منى مليار شكر".

كما وجهت زوجته الإعلامية حياة الدرديري قائلة: "كل الشكر والتقدير لوزاره الداخلية ومدير أمن الجيزة والسيد اللواء مدير الأمن العام والسيد اللواء مدير مباحث الجيزة وجميع مفتشي مباحث أكتوبر ورئيس مباحث قسم أول اكتوبر لسرعة ضبط الجناة وإلقاء القبض عليهم واسترجاع جميع المسروقات كاملة".

وكانت فيلا الإعلامي عكاشة في أحد الكمبوندات الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر تعرضت للسرقة، وتم تحرير محضربقسم شرطة أكتوبر .

وتلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا من الإعلامي توفيق عكاشة، بأنه تفاجأ بتعرض فيلته لسرقة كل محتوياتها ومتعلقاته بداخلها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية