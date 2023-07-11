مصر.. الحكم بالسجن على نجل مطرب شهير تسبب بمقتل طفل

حكمت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر على نجل مطرب شهير بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالتسبب بمقتل طفل في حادث سير.

إقرأ المزيد

ولم يذكر الإعلام المصري اسم نجل المطرب الشهير واكتفى بكتابة الأحرف الأولى من اسمه وهي "إ.إ.ال".

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا باصطدام سيارة المتهم بسيارة أخرى، وقيادة المتهم السيارة تحت تأثير المخدر على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحريات أن الجاني صدم سيارة المجني عليه من الخلف مما أدى إلى انقلابها وإصابته حيث توفي لاحقا، وتبين أن الجاني أدلى بكلمات غير مفهومة وفاحت من فمه رائحة مواد كحولية.

المصدر: مصر تايمز