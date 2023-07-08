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إعلامي سعودي يكشف عن تعرضه لسرقة قطعة ثمينة منه وإصابته في إسبانيا (صورة)

مجتمع

إعلامي سعودي يكشف عن تعرضه لسرقة قطعة ثمينة منه وإصابته في إسبانيا (صورة)
AFP
صورة أرشيفية
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كشف الإعلامي السعودي، فيصل عباس، عن تعرضه لسرقة ساعته الثمينة في مدينة برشلونة الإسبانية، ما أسفر عن إصابته في يده.

ونشر فيصل عباس على حسابه في "تويتر" صورة لإصابته، معلقا عليها بالقول "نصيحة محب لكل مسافر هذا الصيف: لا ترتدوا مقتنيات ثمينة".

وأضاف عباس بالقول "تعرضت للأسف، اليوم، لاعتداء ونشل في مدينة برشلونة، والسبب هو أني خرجت مرتديا ساعتي المفضلة، ومتجاهلا كل ما قرأته وسمعته، ومعتقدا أن الأمر مبالغ فيه".

وأكمل "الحمد لله، كل ما في الأمر رضة بسيطة في المعصم، وكل ما أخذوه هو الساعة".

المصدر: RT

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