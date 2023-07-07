العراق.. القبض على سيدة قتلت زوجها بمساعدة شخص مأجور

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، القبض على متهمة بقتل زوجها وشخص مأجور ساعدها بعد 24 ساعة من تنفيذ الجريمة.

وذكرت الوكالة، في بيان أن "مفارز وكالة الاستخبارات استنفرت جهودها الاستخبارية والفنية، وذلك بعد حادثة العثور على جثة مواطن بداخل حقيبة سفر مرمية في مكب النفايات".

وأضاف البيان: "تم تشكيل فريق عمل من رجال وكالة الاستخبارات، وبأقل من 24 ساعة استطاعت مفارز الاستخبارات القبض على جميع الجناة الذين شاركوا بهذه الجريمة المروعة، والمتكونة من زوجة المجني عليه وشخص مأجور"، مشيرا إلى أنه "بعد مواجهتهم بالأدلة اعترفوا صراحة بقيامهم بقتل المواطن مقابل مبلغ مالي، وقد أحيل الجناة إلى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

وكانت مواقع إخبارية عراقية قد تداولت خبرا عن العثور على جثة رجل عليها آثار إطلاق نار داخل حقيبة سفر مرمية في إحدى الساحات بمنطقة الأمين شرقي بغداد.

وقال مصدر أمني إن "الأجهزة الأمنية شكت فجر اليوم (الأربعاء) بحقيبة سفر كبيرة مرمية بساحة متروكة ضمن منطقة الأمين الثانية شرقي العاصمة. وتم استدعاء قوة من "صقر بغداد" لفحص الحقيبة وأثناء وصول القوة وفتح الحقيقة عثروا بداخلها على جثة رجل مجهول الهوية عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرقبة والصدر واليد".

مشيرا الى انه" تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

المصدر: ina