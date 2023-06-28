مواقع التواصل الاجتماعي تضج بردود على موقف بوتين من الواقعة الاستفزازية لحرق القرآن الكريم

في حادثة جديدة، سمح الغرب، وتحديدا دولة السويد، بانتهاك مقدسات المسلمين، وأعطت الإذن بإحراق نسخة من المصحف الشريف، فيما تحرك مجلس الدوما الروسي ضد هذا القرار.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر، خاصة بعد أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عدم احترام القرآن في روسيا يعد جريمة، خلافا لبعض الدول الأخرى، حيث قال: "روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس شائعا في جميع البلدان.

وأضاف: "إنه مقدس للمسلمين وللآخرين. نحن نعلم أن بلدانا أخرى تتصرف بشكل مختلف، فهم لا يحترمون المشاعر الدينية للناس ويقولون أيضا إن هذه ليست جريمة"، مشددا على أن الاحترام المتبادل وعلاقة الأخوة بين المسيحيين والمسلمين تعززان وحدة الشعب الروسي.

وخاطب بوتين إمام مسجد الجمعة في مدينة دربند بداغستان، سيدياخيا سيدوف، قائلا: "الحمد لله، بفضل رجال دين مثلك، لدينا تعايش وسلام قوي بين الأديان والطوائف في البلاد"، متابعا: "يعلّم بطريرك موسكو وسائر روسيا المسيحيين الأرثوذكس الحفاظ على هذه الحالة وطوال الوقت يقول لنا: "المسلمون إخواننا". وهذا هو الواقع، وهذا يقوي وحدة شعبنا متعدد الجنسيات والطوائف، لكنه متحد".

هذا وظهر الرئيس الروسي وهو يحضن القرآن خلال تلقيه نسخة من القرآن هدية، في مدينة دربند الروسية،

كما وجه رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، بصياغة بيان يدين ممارسات السلطات السويدية، التي رخصت احتجاجا يتخلله حرق القرآن الكريم أمام مسجد ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى.

وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالموقف "المشرف" من روسيا تجاه الإسلام، وبين ما يسمح به الغرب من "تدنيس" للقرآن والإساءة للمسلمين تحت شعار "الحرية".

وفي هذا الصدد، علق أحدهم قائلا: "بوتين مثال يحتذى به في احترام الأديان واختلاف العقائد عاش بوتين زعيم العالم"، وأضاف آخر: "الدب الروسي يحترم كل العقائد والمذاهب والأديان السماوية وكل الكتب السماوية، وحرم حرق القرآن، كما فعلت الأمركة واليوم فعلتها السويد بحرق القرآن..كما حرم زواج المتحولين والمثليين وحاربهم تقربا لوجه الله..الأمركة والناتو وأوروبا تتحدى الله وكتبه ورسله..آدم وحواء ولوط..الله ناصر روسيا".

الدب الروسي يحترم كل العقائد والمذاهب والاديان السماويه وكل الكتب السماويه وحرم حرق القران كما فعلت الامركه واليوم فعلتها السويد بحرق القران .كما حرم زواج المتحوليين والمثليين وحاربهم تقربا لوجه الله.الامركه والناتو واوربا تتحدى الله وكتبه ورسله ادم وحواء ولوط .الله ناصر روسيا — شيخ مهدي اللامي (@EMJdF7SK7XSe2mO) June 28, 2023

وقال أحدهم معلقا: "عندما قام أحد عملاء المخابرات الأوكرانية بروسيا بحرق المصحف (بأمر من الغرب)، تم إرساله للشيشان المسلمة لتتم محاكمته هناك..في الغرب، اذا حرق علم الألوان (علم المثليين) سيتم سجن الشخص10 سنوات بسبب جريمة كراهية، أما القرآن فيعطون أذنا بحرقه اللهم سلط عليهم من يحرقهم!"

#السويد#المصحف#روسيا

عندما قام أحد عملاء المخابرات الاوكرانية بروسيا بحرق المصحف )بأمر من الغرب(، تم ارساله للشيشان المسلمة لتتم محاكمته هناك،

في الغرب، اذا حرق علم الألوان سيتم سجن الشخص ١٠ سنوات بسبب جريمة كراهية، أما القرآن فيعطون أذنا بحرقه



اللهم سلط عليهم من يحرقهم! — Life 💓🌹 (@maher1777maher5) June 28, 2023

وقال أحدهم معلقا: "بوتين..تحية من القلب..روسيا..بوتين أنت بقلوبنا".

بوتين تحية من القلب #روسيا_بوتين انت بقلوبنا — Sarah الثقة كالموت ان ذهبت لن تعود (@Sara973s) June 28, 2023

وفي التفاصيل، نفذ سويدي متطرف وعيده بتدنيس القرآن الكريم اليوم الأربعاء، وأقدم تحت حماية السلطات بتمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.

وأوضحت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء أن هذا الشخص المتطرف أقدم على فعلته أمام نحو 200 شخص مسلم، حيث مزق صفحات من المصحف ومسح بحذائه عليه، ثم وضع دهن ولحم الخنزير المقدد في صفحات القرآن الكريم وأشعل فيه النار، حيث صاح بعض الحاضرين "الله أكبر!" باللغة العربية احتجاجا على ما يحدث، فيما حاول شخص إلقاء حجر، فاحتجزته الشرطة بسبب ذلك.

وجاء الضوء الأخضر لمحرقي القرآن، بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظرا أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصحف، بعدما أدى إحراق القرآن أمام السفارة التركية في يناير، إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع رافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية.

المصدر: وكالات