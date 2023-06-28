"العيد بعيدين" في الأردن

هنأت الملكة رانيا العبد الله، نجلها ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله بعيد ميلاده الذي يتزامن اليوم الأربعاء مع عيد الأضحى.

نشرت الملكة رانيا صورة لولي العهد عبر حسابها على "انستغرام"، قال المعلقون أنها التقطت بعد عودته من صلاة العيد.

وأرفقت الملكة الصورة بمعايدة للأمير جاء فيها: "للحسين الغالي، كل سنة وأنت سالم، العمر كله بسعادة وهداة بال".

وولد الأمير حسين بن عبدالله، يوم 28 يونيو 1994. وفي الأول من يونيو الحالي، عقد زفافه على المهندسة السعودية الأميرة رجوة خالد السيف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان.

وتم بث حفل الزفاف بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وحضره حوالي 140 ضيف بينهم شخصيات ملكية وسياسية عالمية.

المصدر: RT